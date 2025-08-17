Via Zoccoli, ricorso dei residenti: "Un abuso di potere del Comune"

Continua la battaglia di via Zoccoli. E dall’assemblea di condominio dei civici 15 e 17 emerge la volontà di impugnare l’ordinanza con cui il Comune addebita i lavori di ripristino dello stradello privato a uso pubblico ai condòmini, dopo l’alluvione di ottobre, che ha devastato la tombatura e fatto emergere altre criticità (come quelle legate al ‘famoso’ muretto).

"Il condominio di via Zoccoli 15/17 ha già deliberato, in pieno periodo di ferie, di procedere in tutte le sedi giudiziarie e denuncerà pubblicamente ogni abuso", si legge in una nota dei residenti. I cittadini alluvionati avevano già manifestato l’intenzione di procedere con un ricorso al Tar dopo la pubblicazione dell’ordinanza, arrivata il 4 agosto, e ora non sembrano volersi tirare indietro. Nel provvedimento dell’amministrazione si chiede "il ripristino della viabilità pedonale e carrabile nella porzione di strada comunale dichiarata inagibile" per un intervento da fare subito, visto che entro 10 giorni si richiede una relazione tecnica ed entro 30 la riapertura della strada. Altrimenti "il Comune procederà a eseguire i lavori e gli eventuali costi saranno addebitati al condominio". "Un atto che definire solo discutibile è eufemistico", attaccano i residenti, che poi continuano: "Lo riteniamo del tutto illegittimo e un abuso di potere per le modalità autoritarie con cui viene imposto".

Sul piatto per i condòmini ci sono diversi temi: innanzitutto per i residenti "lo stradello è pubblico, come viene indicato nella medesima ordinanza, e il Comune lo ha sempre gestito".

Non solo: " Negli anni ‘90 lo stradello fu rifatto con fondi pubblici e il Comune disse ‘ora è nostro’ – insistono i condomini dei civici 15 e 17 –. Tutta via Zoccoli fu interessata da un intervento di riqualificazione finanziato con i fondi di ‘Italia ‘90’ (il Mondiale di calcio, ndr). Fu istituito all’epoca un Consorzio pubblico per la gestione dell’intervento, che vide un cofinanziamento tra privati, tutti i condomìni di via Zoccoli, e Comune al 50% ciascuno. Conclusi i lavori, il Comune inviò una comunicazione ufficiale a tutti i condomìni, affermando: ‘Grazie del contributo, da oggi la strada è nostra. La manutenzione, da questo momento in poi, sarà a carico del Comune’. Dove è finita questa lettera? Perché il Comune ora fa finta che non sia mai esistita?".

Poi ci sarebbe il tema delle entrate per l’amministrazione, tra cassonetti dei rifiuti, passi carrabili e ‘strisce blu’: "Si parla di decine di migliaia di euro incassati nel tempo. E oggi? Oggi, improvvisamente, tutto il peso ricade sul solo condominio di via Zoccoli 15/17. Perché colpire un singolo condominio?".

E ancora i residenti parlano di "una inerzia" durata 10 mesi a fronte di "ogni tentativo di dialogo ignorato", mentre si contesta l’urgenza dell’ordinanza ("L’alluvione è di ottobre 2024", sottolineano i residenti) e si chiama in causa il Codice della Strada ("Stabilisce che, per le strade ad uso pubblico, la manutenzione gravi sul Comune"), fino a chiedere una smentita all’assessore Daniele Ara (Sicurezza idrica) e a Claudio Mazzanti, consigliere piddì, a cui potrebbe far seguito una querela: "L’affermazione riguardante l’assenza di disponibilità a cedere la strada è oltremodo scandalosa. Già a dicembre 2024 era stata deliberata all’unanimità la disponibilità alla cessione della strada al Comune, poi nuovamente ribadita in data a maggio in seguito all’incontro con l’assessore Ara".

Insomma, via Zoccoli non trova pace, mentre i condòmini insistono: "No a un’ordinanza che calpesta il diritto e la memoria storica, no a un Comune che dimentica le sue stesse promesse, i suoi impegni, le sue lettere ufficiali".