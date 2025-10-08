Via Zoccoli, sospesa l’ordinanza del Comune

Danni in via Zoccoli dopo l’alluvione, il Tar ha sospeso l’esecutività dell’ordinanza del Comune, fissando per la trattazione un’udienza il 14 maggio 2026. Per quanto riguarda il condominio ai civici 15-17 (i cittadini sono assistiti dall’avvocato Giovanni Govi), il provvedimento del Comune del 4 agosto chiedeva "il ripristino della viabilità pedonale e carrabile nella porzione di strada comunale dichiarata inagibile". Un intervento che l’amministrazione comunale obbligava a fare rapidamente visto che entro 10 giorni doveva pervenire la relazione tecnica ed entro 30 giorni la riapertura della strada. In caso contrario, si leggeva nel provvedimento, "il Comune procederà a eseguire i lavori e gli eventuali costi saranno addebitati al condominio". I residenti, ricevuto l’atto del Comune, il 5 agosto avevano annunciato il ricorso al Tar. E il Tribunale amministrativo aveva deciso di sospendere l’ordinanza, in attesa della decisione definitiva: l’udienza si è svolta appunto ieri.

Per la decisione nel merito si deve ora attendere maggio, ma intanto nell’ordinanza di ieri dal Tar (i magistrati Ugo Di Benedetto, presidente, e i consiglieri Paolo Amovili e Jessica Bonetto) scrivono che "sussiste la probabilità di un esito favorevole della causa". Scrivono inoltre che, "in attesa del giudizio di merito, ben può effettuare il Comune" i lavori necessari "ove li ritenga improrogabili o emergano ragioni di tutela per la pubblica incolumità, anticipandone le conseguenti spese".

"ll Comune di Bologna ha perso l’ennesima occasione per risolvere un problema – il commento di Francesco Sassone, consigliere regionale FdI –. Questa amministrazione tende quotidianamente a creare nuovi problemi e rovesciarli sui cittadini. Il Tar ha evidentemente riconosciuto la fondatezza delle perplessità giuridiche e fattuali circa la legittimità dell’ordinanza, una su tutte il fatto che il Tar riconosca come ad oggi la manutenzione dello Stradello spetti al Comune e che per anni il Comune stesso ha riscosso la tassa dei passi carrabili e il pagamento delle strisce blu. Il Comune la smetta con i suoi atteggiamenti arroganti da bullo del quartierino verso questi cittadini e proceda subito, a proprio spese, ai lavori di manutenzione dello stradello – incalza Sassone –. Si è già perso troppo tempo, i residenti non possono aspettare oltre".

Chiara Gabrielli