Il caso di via Zoccoli a Bologna, summit con Bignami: "Lavori in tempi rapidi"

Bologna, 16 novembre 2024 – "I residenti di via Zoccoli mi hanno evidenziato le loro preoccupazioni, soprattutto sulla messa in sicurezza del canale. Ho cercato di fornire risposte sull’iter procedurale che viene assunto in concomitanza di questi eventi, mi hanno chiesto tempi rapidi". Galeazzo Bignami (FdI), viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, racconta il suo incontro di ieri pomeriggio con i cittadini che abitano in via Zoccoli, via adiacente ad Andrea Costa colpita in modo violento e distruttivo dall’alluvione della notte tra il 19 e il 20 ottobre.

Alluvione Bologna, il caso di via Zoccoli: summit con Bignami (nel riquadro)

Al centro della chiacchierata di ieri, quindi, sia il tombamento del canale (che dovrebbe essere eseguito dal Comune, d’intesa con la Regione che ha la competenza sul torrente), sia la natura giuridica del famoso muretto – di cui Palazzo d’Accursio, che lo ha già etichettato come privato, ne acquisirà probabilmente gratuitamente per poi dividere le spese di manutenzione con la parte confinante. "È una natura controversa quella del muretto, bisogna analizzare meglio la situazione – aggiunge Bignami –. Bisogna prima di tutto eliminare la fonte dei problemi, quindi procedere rapidamente a una messa in sicurezza rapida per far sì che cose del genere non accadano mai più. È stato un incontro positivo – diverse decine di residenti presenti –, interessante, e ho dato la mia disponibilità a continuare il confronto".

Il Comune interverrà economicamente per dare una mano ai residenti, che hanno intanto incaricato dei loro tecnici che si stanno già interfacciando con gli uffici comunali. Due giorni fa la specifica di un verbale d’intesa. "Il Comune ha confermato che lo stradello interno di via Zoccoli è di proprietà privata ad uso comunale – si legge nel documento – e che la manutenzione straordinaria spetta ai proprietari. Il Comune ha inoltre rinvenuto documentazione che dimostra come gli ammaloramenti al muro di confine sono di molto precedenti all’alluvione".

Inoltre, il Comune "si è impegnato a chiedere all’autorità regionale di programmare un rapido confronto finalizzato al ripristino del solaio nel tratto demaniale dopo la porticina". Visto il "particolare disagio" dei condomini, poi, il Comune si è detto "disponibile, se sarà necessario, a farsi carico di realizzare l’intervento per il ripristino di questa parte del solaio". Per quanto riguarda il tratto tombinato confinante con i privati, ci sarà un approfondimento sulla proprietà dell’area e sull’origine del tombinamento, ma il Comune si impegna intanto a sollecitare l’esecuzione del sopralluogo congiunto con Agenzia regionale e Vigili del fuoco "per valutare entità danni e stabilire modalità di intervento".