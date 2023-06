Viabilità, la provincia respira: riaperte diverse strade

L’emergenza maltempo ha messo a dura prova le vie e le strade del territorio, ma stanno riaprendo man mano tutte le strade cittadine e metropolitane, chiuse a causa del dissesto idrogeologico e delle conseguenti frane. I tecnici della Città metropolitana stanno ripristinando la viabilità lungo tutto il territorio metropolitano. Tra le nuove aperture, ieri la strada provinciale SP75 ’Montemaggiore’. Nello specifico, la strada provinciale ’Montemaggiore’ è stata aperta a mezzogiorno, nel tratto finora limitato ai soli residenti dal chilometro due al chilometro 6,800, nel territorio del Comune di Monte San Pietro. Restano comunque delle limitazioni, cioè il divieto di transito ai veicoli con larghezza superiore a 2,60 metri e con massa superiore a 15 tonellate. Inoltre, al chilometro due e nei tratti ancora dissestati vigerà il limite di velocità ai 30 chilometri orari, con senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri.

Per sabato, invece, sono previste le riaperture della SP15 ’Bordona’, della SP21 ’Sillaro’ e, infine, della SP610 ’Montanara’.

Dalle ore 8 di sabato mattina, riapriranno al transito per i soli mezzi con massa complessiva a pieno carico non superiore a 15 tonellate, con senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri o a vista e limite di velocità a trenta chilometri orari, diverse strade provinciali, tra cui l’intera SP 15 ’Bordona’, a Casalfiumanese e Castel del Rio, la SP 21 ’Val Sillaro’ nel tratto finora limitato ai soli residenti dal chilmetro 28, 900 al 32,600, nel Comune di Castel del Rio. Oltre quel tratto, la circolazione è deviata - per i soli residenti con mezzi leggeri e con senso unico alternato regolato da semaforo - sulla strada vicinale della Doccia. Riapre anche la strada provinciale 610 ’Selice o Montanara Imolese’ tra il centro abitato di Castel del Rio, al chilometro 56,500 circa, e il chilometro 62,626, confine con la Città Metropolitana di Firenze, nel Comune di Castel del Rio, tratto finora limitato ai soli residenti.