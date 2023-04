Viabilità modificata a Decima

Procedono a San Matteo della Decima i lavori per la realizzazione della rotatoria all’intersezione tra le vie Cento e San Cristoforo in località Chiesolino. E a questo proposito il Comune informa che da giovedì la circolazione dei veicoli subirà alcune modifiche, pur rimanendo a senso unico alternato regolamentato da semaforo. I veicoli transiteranno nella parte di rotatoria adiacente al canale. Per consentire la circolazione dei veicoli in sicurezza i tre semafori funzionanti nell’intersezione verranno leggermente arretrati rispetto alla posizione attuale. Nell’area di cantiere sarà in vigore il limite massimo di velocità di 30 chilometri orari. Queste modifiche alla viabilità rimarranno in vigore fino al termine del cantiere, previsto indicativamente per il mese di luglio. E sempre in tema di viabilità, la polizia locale ha disposto il divieto di transito in via Bassa (dal civico 7 al civico 11) fino a venerdì dalle 7,30 alle 17,30, per consentire lavori di scavo per la posta di cavi. Il divieto si applica ai veicoli a motore, ad esclusione di quelli dei residenti e dei mezzi di polizia e soccorso. Il tratto di strada interessato è compreso tra l’intersezione di via Bassa con via Budrie e la tangenziale.