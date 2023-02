In occasione della prossima tappa del Carnevale dei Bambini di Sala Bolognese prevista domenica 12 febbraio, sarà attiva l’ordinanza del Direttore della Polizia Locale in relazione alla modifica temporanea della circolazione stradale. In particolare: dalle 9 alle 21, in via Don Minzoni fino all’intersezione con via Don Botti, via Don Botti e via Gramsci fino all’intersezione con via Don Minzoni, divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli. Dalle ore 12 alle ore 21, in via Don Minzoni fino all’intersezione con via Don Botti, via Don Botti e via Gramsci fino all’intersezione con via Don Minzoni, divieto di transito a tutti i veicoli ad eccezione dei mezzi di soccorso e trasporto pubblico e dalle ore 7 alle ore 21, su tutta Piazza Matilde di Canossa e strada adiacente, divieto di sosta.