Viabilità modificata per il concerto rock

Possibili disagi e ‘Ztl’ attiva tra Ceretolo e Riale per il concerto dei Pantera in programma domani all’Unipol Arena di Casalecchio. In occasione di questi grandi eventi la viabilità nella zona interessata da un afflusso intenso di automezzi viene modificata e regolamentata in modo da limitare i possibili disagi derivanti dall’aumento del traffico. Le modifiche di accesso e sosta verranno indicate sul posto, mentre l’accesso al perimetro Ztl è consentita solo ai veicoli dei residenti e di quanti espongono il contrassegno rilasciato dai Comuni di Casalecchio e Zola anche ad altre categorie di utenti.