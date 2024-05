Viabilità modificata per lavori sulle vie Matteotti e Mazzoli

Lavori stradali incorso a Castello d’Argile. A partire da oggi, alle 7, e fino al termine dei lavori, saranno riasfaltate le vie Matteotti e Mazzoli e la viabilità è stata modificata. In via Mazzoli vige il divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale e divieto totale di transito; e ancora divieto di accesso al parcheggio che si trova sul retro del municipio con ingresso da via Mazzoli. In via Matteotti divieto di sosta con rimozione forzata e senso unico alternato con movieri e semafori provvisori su via Matteotti, dall’incrocio con via Marconi all’incrocio con vicolo Artieri. In piazza Gadani è chiusa la corsia di collegamento tra le vie Mazzoli e Matteotti; ed è chiusa al traffico, con divieto di sosta e rimozione forzata, l’area di sosta con stalli a pettine che si trova sul lato prospiciente di via Matteotti.