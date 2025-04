Viabilità rivoluzionata fino maggio

Dureranno per circa due mesi le modifiche alla viabilità appena entrate in vigore nel centro di Casalecchio e collegate al cantiere della Nuova Porrettana. Si tratta di chiusure, riaperture e variazioni di sensi del traffico che coinvolgono le vie Guinizelli, Dante, Colombo e Testoni. Tutto collegato ai lavori di rifacimento della rete fognaria e dei sottoservizi connessi alla nuova viabilità. Indicativamente fino a metà maggio le modifiche riguarderanno il tratto compreso tra l’intersezione tra via Guinizelli/Colombo e il tratto a fondo chiuso di via Guinizelli fino al parcheggio di via Sandri, con la chiusura di questa intersezione e la creazione di tre rami di strada a fondo cieco.

In queste vie verrà istituito il senso unico alternato e sono vietate le soste in prossimità dei fine strada per consentire l’inversione di marcia. L’accesso è consentito ai soli residenti. Non è consentito l’ingresso carrabile a Villa Dall’Olio: consentito solo l’accesso pedonale dalla fine di via Dante. Da domani poi riprende il percorso abituale la corsa della linea 20 dell’autobus con i due capolinea: uno in via Marconi e uno in via della Stazione per i mezzi contraddistinti dal numero 20 A.