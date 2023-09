"Viabilità, siamo pronti a gestire il traffico"

Saranno giorni di passione per il traffico cittadino nella zona della Fiera, investita dall’evento fieristico di punta. Tra i cantieri del tram, la ripartenza della scuola - le scuole medie Besta e il liceo Copernico sono quelle più vicine - e l’imminente inizio del Cersaie la viabilità sarà fortemente compromessa. Ma il Comune, attraverso l’istituzione di un tavolo tecnico condiviso con Fiera, Tper, Autostrade e Polizia Locale, ha messo a punto un piano per limitare i disagi e per garantire ai centomila visitatori attesi dal Cersaie la corretta entrata e uscita dall’evento fieristico.

Per ridurre il flusso del traffico privato nell’area dove sorge il cantiere del tram, sull’asse viale Europaviale della Fiera in direzione centro, sarà obbligatorio svoltare a destra per i veicoli che si immettono da via Michelino. È esclusa dal provvedimento la linea 35 di Tper, che potrà svoltare a sinistra da via Michelino verso via della Fiera in direzione centro, seguendo il percorso ordinario. In più, in accordo con Autostrade, verranno chiuse le rampe della tangenziale dell’uscita 8 che immettono in viale Europa, in direzione centro città, negli orari di punta, ossia tra le 8 e le 10 e tra le 17 e le 19.

Le accortezze non finiscono qui, perché "ci sono piccoli dettagli che saranno gestiti dalla Polizia locale e dalla Fiera con il suo personale, che permetteranno di snellire il traffico degli espositori", spiega Angelo Dall’Aglio. A vigilare sull’area, infatti, ci saranno le pattuglie della polizia locale, che controlleranno i punti più critici, come la rotonda che conduce al liceo Copernico. Inoltre, piazza della Costituzione sarà chiusa al traffico, escludendo il passaggio del trasporto pubblico e dei taxi. In via Stalingrado, ci sarà anche il divieto di sosta per i pullman turistici nel tratto compreso tra piazza della Costituzione e la rampa della tangenziale.

Il Comune, poi, si rivolge ai cittadini, invitando loro a non transitare o sostare in auto nell’area della Fiera, consigliando alle aziende della zona, quando possibile, di prediligere la modalità di smart working ai lavoratori. Tra le raccomandazioni, c’è il consiglio di utilizzare le linee autobus 28 e 35, che subiranno dei potenziamenti, e anche la navetta 945, che verrà attivata in occasione della manifestazione fieristica, dall’Aeroporto alla Fiera.