Viadana si scopre rullo compressore. Mogliano cede 31-40

Il Rugby Viadana si è assicurato la leadership provvisoria nella Serie A Elite grazie a una straordinaria vittoria con bonus sul campo del Mogliano Rugby, con un punteggio finale di 31-40. La squadra di Pavan ha dimostrato forza e determinazione, consolidando il proprio primato in attesa della partita della Rovigo contro l’HBS Colorno, in programma nel pomeriggio. Ma serviranno cinque punti alla squadra veneta per conseravare la prima posizione in classifica contro i sorprendenti gialloneri di questa clamorosa stagione. Per i mantovani, dopo il vantaggio casalingo dopo due minuti, ci sono le mete di Ciardullo, Luccardi e Schinchirimini nel primo tempo, mentre nella ripresa, dopo la risposta di Dowd a Luccardi al minuto cinquantasei per il 26-24, ecco le mete di Oubina e Bronzini. E così, oltre alla vittoria, arriva anche il punto di bonus

MOGLIANO VENETO-VIADANA: 31-40 (13-19). A.L.M.