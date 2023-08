Viaggi, cinema, enogastronomia e sport I podcast raccontano il territorio dal treno

Il podcast corre sul treno. Perché nemmeno Trenitalia Tper resiste al richiamo delle storie narrate, facendone un contenuto per i suoi viaggiatori. Si chiama Rock’n’pop cast ed è il podcast di viaggio nato dalla collaborazione tra la società che gestisce il trasporto regionale in Emilia Romagna e la piattaforma Loquis. 50 podcast suddivisi in cinque playlist – motori, enogastronomia, cinema, cultura e luoghi e musica, suoni e divertimento–, che si ascolteranno sui novanta nuovi regionali Rock e Pop. I podcast con narrazioni che riguardano i nostri territori regionali, sono scritte da Marcello Targi Parmeggiani che si occuperà della parte travel, mentre l’ex pallavolista e commentatore sportivo Andrea Lucchetta racconterà di enogastronomia. Parte del format anche il giornalista e telecronista sportivo Carlo Vanzini. La peculiarità del prodotto è infatti la geo-localizzazione, che permette all’app gratuita Loquis di proporre quelli legati al territorio attraversato in quel momento dal treno. Grazie a un qr code che sarà presente a bordo dei regionali, consentirà invece di accedere al canale Trenitalia Tper e a tutte le playlist. Sette milioni e 200.000 sono stati i passeggeri nei soli mesi di giugno e luglio, con un incremento medio di oltre il 10% rispetto al 2022. Circa un milione sono scesi nelle stazioni della costa.

b. c.