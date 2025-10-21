Viaggiano in auto con armi e munizioni: uno tenta la fuga, arresto dei carabinieri

Bologna, 21 ottobre 2025 – È stato sorpreso in auto in possesso di una pistola e di munizioni e per questo motivo un uomo di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di porto abusivo di armi comuni da sparo e munizioni, ricettazione e possesso di segni distintivi contraffatti. Il passeggero, un 37enne, ha invece tentato di scappare ferendo i carabinieri e anche lui è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

È quanto accaduto l'altro giorno durante un controllo effettuato dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Bologna Borgo Panigale. I militari dell'Arma hanno fermato una Volkswagen Golf con a bordo due uomini, entrambi albanesi di 34 e 37 anni, già noti alle forze dell'ordine, per effettuare una perquisizione.

Uno dei due, il trentaquattrenne, è stato trovato in possesso di una pistola revolver rubata e relative munizioni, nascoste all’interno dell’auto, insieme a un lampeggiante simile a quelli utilizzati dalle forze dell’ordine. L’uomo è stato arrestato per i reati di porto abusivo di armi comuni da sparo e munizioni, ricettazione e possesso di segni distintivi contraffatti.

Il secondo albanese, il trentasettenne, invece, ha tentato di sottrarsi al controllo dei carabinieri e nel tentativo di fuggire ha ferito i militari dell'Arma e ne ha danneggiato l’auto. Alla fine anche lui è stato arrestato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Alla luce di quanto accaduto, su disposizione della Procura, i due uomini sono stati portati in carcere in attesa dell’udienza di convalida.