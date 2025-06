Viaggiavano in auto con 21 chili di cocaina: arrestati

Bologna, 17 giugno 2025 - Viaggiavano con 21 chili di cocaina in auto, arrestati. In manette sono finiti un 26enne e un 52enne) entrambi cittadini italiani, residenti nel Modenese, rispettivamente, a Vignola e Guiglia. A fermarli, mercoledì scorso, una pattuglia di carabinieri in servizio al confine tra la provincia di Bologna e quella di Modena. La targa della vettura su cui viaggiavano i due modenesi era francese e ha subito attirato l'attenzione dei militari. Una volta fermati, i due sono subito apparti agitati e ciò ha insospettito ulteriormente i carabinieri che hanno voluto procedere con un controllo più approfondito dei veicolo. Alla fine della perquisizione hanno trovato 18 panetti di cocaina per un peso complessivo di 21 chili.

La droga è stata sequestrata. L’autista e il passeggero sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro e portati in carcere, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Modena. Al termine dell’udienza di convalida dell’arresto, è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere al 26enne e quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico al 52enne.