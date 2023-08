Viaggio a piedi tra due mari per beneficenza a Castenaso: Giorgio Ferroni raccoglie fondi

Da La Spezia all’Abbazia di Pomposa passando per Castenaso. Questa è la storia di Giorgio Ferroni (nella foto), giovane camminatore per passione che, qualche giorno fa, si è messo in cammino dalla Liguria per la Camminata dei due mari. A spiegare l’obiettivo, tutto benefico, di questa missione pedonale è lo stesso Ferroni: "Ho deciso di trascorrere le vacanze in maniera un po’ diversa. Infatti, il 12 agosto sono partito da La Spezia, a piedi ed in solitaria, per giungere prima a Comacchio e poi all’Abbazia di Pomposa. Circa 350 chilometri in 10 giorni. Si tratta di un challenge volto alla raccolta fondi per sostenere la ricerca per la lotta al cancro infantile per il tramite della Fondazione Internazionale Lions. ‘Sognare è fare’ è il mio motto e spero, nel mio piccolo, di poter essere utile alla causa". Giorgio oggi arriverà a Castenaso. Ad accoglierlo ci sarà Sasà, della nota omonima pizzeria locale.