Viaggio di ritorno dei ragazzi di Studiamondo, l'odissea terminata dopo la notte extra a Francoforte

Alle 23,30 di giovedì sera, i genitori dei ragazzi in viaggio con l’agenzia Studiamondo di Seregno, provenienti dalle Due Torri e da Rimini, hanno scoperto che i loro figli non sarebbero arrivati all’Aeroporto Marconi come programmato. Panico iniziale, poi nervosismo per il tempo perso e dispiacere per il mancato ritorno. "Ci è stato comunicato che a Francoforte non hanno ricevuto il permesso per poter atterrare a Bologna, a causa dell’ordinanza che impedisce il sorvolo sull’aeroporto dalle 23 – spiegano alcuni genitori –. Ma l’emergenza è stata gestita bene, in maniera ottima addirittura". Gli studenti, dopo la notte extra trascorsa a Francoforte, sono arrivati al Marconi ieri alle 17,30 circa, ma sono riusciti a riabbracciare i propri cari, in attesa alle porte degli arrivi, solo alle 18,30.

Odissea terminata, pare, se non fosse che al momento del ritiro dei bagagli, ne mancassero all’appello più della metà. "Non sappiamo se le valigie siano rimaste a Francoforte o le abbiano smarrite – racconta il professore capogruppo del viaggio, Alessandro Ceccarini –. Tutti i bagagli sono rimasti a bordo quando siamo scesi dall’aereo giovedì notte per restare in Germania: alcuni ragazzi si sono agitati, avevano anche delle medicine lì dentro che non hanno potuto prendere. Ma, per fortuna, una volta in hotel si sono calmati e tranquillizzati, e adesso sono solamente tristi di doversi separare".

Le famiglie sono esplose in un applauso all’arrivo dei loro piccoli, compresi tra gli undici e i quindici anni di età. Non c’è spazio per i commenti, ma il mancato atterraggio dell’altra notte fa pensare. "Quell’aereo ha fatto cancellare due voli, lasciando a terra centinaia di passeggeri – dice una mamma –. L’ordinanza dei voli notturni va rivista".

m. m.