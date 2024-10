Viaggio fotografico nel mondo della Superbike e di Pierfrancesco Chili

Una mostra fotografica dedicata a uno dei protagonisti degli anni ‘90 della Superbike, Pierfrancesco Chili, originario di Fiesso di Castenaso. Un’occasione per celebrare 30 anni dall’esordio nel mondiale Superbike, i 60 anni di Chili e i 30 del figlio Kevin, con le foto di Christian Cenacchi. L’inaugurazione con oltre 200 persone si è tenuta mercoledì con la partecipazione di Christian Cenacchi, autore delle fotografie, Pier Francesco Chili, il sindaco Carlo Gubellini e il vicesindaco Pier Francesco Prata. La mostra è visitabile a Casa Bondi il lunedì nella fascia 14-19, dal martedì al venerdì nelle fasce 9-13 e 14-19 e il sabato dalle 9 alle 13. L’ingresso è gratuito.

Così il vicesindaco Prata: "Christian ha condiviso un pezzo di questo tesoro, grazie alla spinta della sua famiglia e dei suoi amici, tra cui Marco Villani. In un 2024 di anniversari tondi, ricordare gli anni in cui tanti castenasesi sono cresciuti ammirando le sue gesta in pista è stato come tornare bambini, mentre uno di noi, che potevi incontrare in ‘Baracca’ a Castenaso, gareggiava sulle due ruote".

z.p.