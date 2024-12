Viaggio in Terra Santa. Il diario della maestra. Lara Calzolari

Si parla di Terra santa, terra di sofferenze e di contese, dalle 17 di domenica alla scuola Bvl di Zola dov’è in programma la prima presentazione pubblica del libro illustrato della maestra Lara Calzolari (foto) che nel suo diario del recente viaggio diocesano a Gerusalemme (Visitare i cuori, ed Pendragon) racconta la sua esperienza con immagini e parole. Libro con la prefazione del cardinal Zuppi che osserva come "sia giunto il momento di tornare in quei luoghi, per portare un segno di amicizia a chi vive in prima persona il terribile conflitto". Domenica ne parleranno anche don Massimo d’Abrosca. Seguiranno interventi del frate Giorgio Haddad (sulla scuola francescana del posto), la video testimonianza della ostetrica a Gerusalemme suor Valentina Sala.