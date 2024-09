Viaggio musicale tra passato e presente. In piazza XX Settembre con la banda cittadina Il concerto del Corpo Bandistico Città di Castel San Pietro Terme, in programma stasera alle 21 in piazza XX Settembre, proporrà un viaggio musicale tra passato e presente, con brani di grandi compositori e successi pop. Il Maestro Lentini sottolinea l'importanza delle bande musicali come ponte tra memoria e contemporaneità.