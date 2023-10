Viaggio nei quartieri: la Barca

Bologna, 2 ottobre 2023 – La storia della zona Barca - come dice il nome - non può che essere legata all’acqua come mezzo di trasporto. In quest’area, che dal 1960 al 1985 fu un quartiere di Bologna (oggi è incluso nel Reno-Borgo Panigale), era anticamente in attività un servizio di traghetto a mano che consentiva di arrivare fino all’odierna Casteldebole.

Del resto, la nostra era una città con canali navigabili: la stazione di traghettamento – già utilizzata nel XVII secolo – era nei pressi della Certosa e prese presto il nome di Passo della Barca. Il servizio cessò negli anni Quaranta. Prosegue proprio con la Barca, il viaggio tra i quartieri fatto da ’il Resto di Bologna’, il podcast della redazione del Carlino ascoltabile gratuitamente sul nostro sito (inquadra il QR Code in prima pagina di cronaca) e sulle principali piattaforme audio, come Spotify e Google ed Apple Podcasts.

L’identità schiettamente popolare dell’area, che confina a ovest con Casalecchio di Reno e a nord con Santa Viola, scaturisce però dal piano edilizio degli anni Cinquanta: un grande progetto che doveva realizzare alloggio e servizi per quarantamila persone, in particolare per i tanti lavoratori in arrivo dal Sud italia.

Lì nasce il Treno, il serpentone basso di appartamenti che è la vera spina dorsale dell’area. Ma alla Barca ci sono anche moltissime zone verdi, a partire dalla propaggine del Lungoreno e da parchi come Nicholas Green e Delle Artiste. A due passi anche il cimitero monumentale della Certosa, patrimonio Unesco.