Viaggio nella collina martoriata Sono 120 le frane sul territorio

di Chiara Caravelli

‘Ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi’ scriveva Cesare Cremonini. Una strofa che tutti noi, almeno una volta nella vita, abbiamo cantato imboccando le curve che si addentrano nel polmone verde di Bologna. Una strofa che oggi si scontra, duramente, con la realtà. Frane, smottamenti e strade crepate dalla furia di un’alluvione che sta flagellando la città da oltre due settimane. Vie chiuse al traffico, famiglie isolate, alcune senza luce, elettricità e acqua. E poi il fango che, una volta passata la pioggia, resta a testimonianza, dolorosa, di quanto successo.

Salendo per via dei Colli, il bilancio delle frane è drammatico. Cumoli di alberi, terra e detriti vomitati sull’asfalto da una collina che non riusciva più a tenerli con sé. Fuori dalle case, le persone imbracciano rastrelli, vanghe e scope per spazzare via il fango. C’è anche chi, come Ahmed, è sceso in città con la sua bicicletta per andare a comprare qualche scorta di cibo. "Abito in via della Lastra – racconta – che è chiusa da giorni. Sono sceso per andare a fare un po’ di spesa, visto che le strade sono quasi tutte impraticabili, non abbiamo la possibilità di scendere normalmente ogni quanto vogliamo. Fortunatamente non è andata via né luce, né acqua, né gas. La mia casa è sopra la collina, per questo mi sono salvato, altrimenti la frana mi avrebbe travolto".

Camionette dell’esercito, vigili del fuoco e volontari in azione con le ruspe sono, in questi giorni, gli abitanti aggiunti dei colli. "In via della Fratta siamo parzialmente isolati – racconta Carla Facchini, 75 anni –, un tratto della strada di almeno una decina di metri è venuto completamente giù trascinato dalla collina che è franata portandosi dietro alberi, sassi e migliaia di metri cubi di terreno e fango. Se qualcuno fosse passato da lì in quel momento, non sarebbe certo sopravvissuto. Siamo molto preoccupati soprattutto per i tempi di ripristino della strada vista la gravità della frana. Questa via è piccola ma importante perché congiunge via di Barbiano a via San Vittore e a San Mamolo. Anche via di Barbiano, fra l’altro, è chiusa a causa di una grossa frana e almeno fino a ieri non si poteva passare neanche a piedi".

Un’altra frana anche a pochi metri di distanza dalla clinica Villalba, dove nei giorni scorsi sono state evacuate delle persone in via precauzionale. "L’acqua – racconta la proprietaria della casa proprio di fronte alla massa di terra e detriti – ci ha completamente invaso il giardino, fortunatamente la casa non ha subito danni. Ieri mattina, insieme a mio marito e mio figlio, ci siamo messi a lavoro per dirigere l’acqua lontano dalla casa. Ci preoccupava molto la situazione del torrente Aposa che era a livelli di guardia, ma per fortuna l’allarme è rientrato. Abbiamo paura, più che altro è brutto non riuscire a sentirsi sicuri in casa propria".

Benedetta, residente in via dei Pozzetti, sta scendendo con il suo motorino verso la città. "La situazione – dice – è molto grave, le frane sono talmente tante che non riusciamo a contarle. A casa nostra la situazione ha retto, ma la viabilità è completamente interrotta sia in entrata che in uscita e noi siamo isolati da giorni". Tornando per un attimo in via dei Colli, incontriamo Davide che, con il motorino, sta cercando di raggiungere la sua casa. "Le strade sono piene di frane – sottolinea – e non sappiamo come fare. C’è anche molta confusione, alcune vie vengono definite percorribili, poi in realtà sono colme di fango. In questa situazione, però, mi ritengo fortunato di essere vivo e non aver subito danni". I lavori non si fermano, le ruspe sono in azione da giorni per liberare le strade dal fango e riportare questa parte di città alla normalità. Perché sì, quant’è bello andare in giro per i colli bolognesi.