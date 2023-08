Viaggio nella musica e nella storia Due concerti a Villa Salina

Domani e il 1 settembre a Castel Maggiore, per il quarto anno consecutivo, il Premio musicale Giuseppe Alberghini, con il supporto dell’Amministrazione comunale e la gestione dell’Associazione Scuolare APS, organizza la mini rassegna estiva nel parco di Villa Salina Malpighi: i due appuntamenti di ’Escursioni Sonore’ uniscono all’ascolto della musica dal vivo, interpretata dalle giovani eccellenze del concorso regionale, la valorizzazione della bellezza del nostro territorio tramite visite guidate all’antica Villa.

Il progetto si prefigge inoltre di accrescere la duttilità interpretativa dei talenti dell’Alberghini e di ampliare il loro repertorio attraverso nuovi generi musicali, favorendo la multiculturalità.

Parallelamente al concerto, il pubblico presente potrà assistere alla realizzazione di un’opera pittorica en plein air a cura dei maestri di Hobby Art.

L’opera sarà donata a favore della raccolta fondi per i territori alluvionati della nostra regione.

Il concerto di domani ’Corde virtuose - Tra storiche e nuove consonanze’ vede sul palco il mandolino di Eugenio Palumbo e la chitarra di Roberto Guarnieri in un progetto nato per riscoprire e rivalutare il vasto repertorio originale per mandolino e chitarra, ancora poco conosciuto. In programma brani di diversa epoca: dal Barocco al Romanticismo, fino ad arrivare allo stile moderno, con rivisitazioni di musiche popolari in stile ’classicheggiante’ trascritte dagli stessi musicisti.

I due concerti, a ingresso libero, saranno preceduti alle 17.30 da visite guidate all’antica Villa e al Parco, curate dal tenore e scrittore Cristiano Cremonini, direttore artistico del premio.