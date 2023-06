Viaggio nella nuova Europa "L’integrazione come ricchezza"

L’Europa, il viaggio e la speranza. Le emozioni e le sensazioni, così come la paura e una nuova vita. O vice versa. E’ un percorso (anche) al contrario quello snocciolato da Mario Marazziti nelle 368 pagine de ’La grande occasione. Viaggio nell’Europa che non ha paura’ (edito da Piemme). La presentazione ieri alla biblioteca comunale dell’Archiginnasio di Bologna.

"È un gran tour, come quelli dell’800, che si muove tra Francia, Belgio, Spagna, Germania , Italia e non solo. Un libro di viaggi dove si scoprono culture ma che si muove anche dentro noi. Racconta l’Europa che ritrova la propria identità e non la perde grazie a profughi e immigrati. Così come di gente comune che si mette insieme per l’accoglienza, accompagnando nell’integrazione chi arriva legalmente grazie ai corridoi umanitari. Troviamo anche un racconto di rinascita dell’Europa, mentre questa è in declino".

Marazziti porta la sua visione un po’ filosofica e molto diretta: condensa l’esperienza di giornalista, scrittore ed editorialista di testate come Corriere della Sera e Famiglia Cristiana. L’autore è anche lo storico portavoce della Comunità di Sant’Egidio, già presidente del Comitato per i Diritti umani e poi della Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati dal 2013 al 2018, dove è stato primo firmatario della legge di cittadinanza per i bambini immigrati. Come nasce l’idea del libro? "In giro c’è troppa tristezza e vite fatte di individualismo – dice –. Invece ci sono tante storie di accoglienza in Italia".

Alla presentazione erano presenti la giornalista Karima Moual, il senatore Graziano Delrio, Lucio Caracciolo fondatore e direttore della rivista ’Limes’ e il cardinale Matteo Zuppi. "Incontrandomi mi ha detto che è un libro bello, buono ma non buonista".

Francesco Pierucci