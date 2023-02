Bologna: viaggio nella Staveco che cambia, dal degrado alla città della giustizia

Viaggio nella Staveco che cambia Dal degrado alla città della giustizia

di Francesco Moroni Una rivoluzione. Una svolta. Una vittoria. Tante parole, un unico annuncio: ecco il concorso per riqualificare la Staveco. Prende sempre più forma il futuro dell’ex complesso militare di proprietà demaniale, affacciato sui viali e ai piedi dei Colli, che vedrà sorgere il nuovo polo giudiziario dove ora cadono a pezzi una cinquantina di edifici abbandonati da 20 anni. C’è tempo fino al 16 marzo per la presentazione delle offerte di primo grado, poi inizierà la fase di selezione delle cinque migliori proposte che accederanno al secondo grado (scadenza il 12 giugno). Il 7 luglio la proclamazione del vincitore. La cittadella nascerà sulla base di un progetto innovativo, che dovrà tenere conto di diversi fattori e si stima che, tra magistrati, avvocati e personale, ospiterà oltre mille persone. IL SOPRALLUOGO Il sindaco Matteo Lepore, circondato dagli emissari del Demanio, fa strada all’interno della caserma abbandonata, tra vetri in frantumi e cocci di bottiglia. Un viaggio nel passato: dalla ciminiera che vigila sull’intera zona ai viali trasversali che intrecciano il complesso, dalle linee di produzione dei pezzi per i veicoli corazzati ai tetti a shed dei capannoni tipici delle fabbriche, fino alla cisterna dell’acqua a pochi passi dalle prime...