Viaggio nelle emozioni con l’Ant

Viaggio nelle emozioni ed occasione di beneficenza domani e dopodomani allo studio Gianna Plicchi di via Leonardo da Vinci 24, a Casalecchio dove su iniziativa della Fondazione Ant (Associazione nazionale tumori) per due giorni dalle 10 alle 18 si svolge la mostra delle illustrazioni di Fabrizia Poluzzi. Le opere dell’artista saranno affiancate agli acquerelli creati nei laboratori dell’ Università Primo Levi da: A. Cuscini, C. Roatti, G. Giovannella, G. Grazi, L. Favretti, M. Marchi, M. Di Comité, R. Grillanda, R. Neretti, S. Fiorentini, S. Virgilio, S. Rigato e V. Gramegna.

Il via ufficiale con la presentazione alla presenza di Fabrizia Poluzzi e degli altri artisti è in programma alle 16 di domani. L’esposizione e ad accesso libero a tutti gli interessati.