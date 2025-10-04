Viaggio sotterraneo nei canali . Il periodo di secca si allunga per completare le manutenzioni

Si aprono le porte dei sotterranei per raccontare la storia segreta della città. È il mese della secca, ovvero il momento in cui il consorzio Canali di Bologna sospende temporaneamente il flusso d’acqua per interventi di manutenzione ordinaria (rimozione dei solidi, pulizia delle griglie). Una secca che quest’anno durerà cinque settimane e non tre come di consueto, per consentire il rivestimento interno –in mattoni – lungo i muri del canale di via Riva Reno. Le visite guidate iniziano oggi e si concludono il 2 novembre, e la scelta è tra due itinerari: I sotterranei del canale Reno e Porto experience. Il primo percorso parte dall’antico Guazzatoio di via Augusto Righi per attraversare il Canale Moline fino al lavatoio di Palazzo Gnudi. I partecipanti visiteranno la ‘finestrella’ di via Piella, la curva degli annegati e i resti dei mulini medievali tra via Capo di Lucca e via Alessandrini. La visita si conclude in un tratto segreto e non visibile del Canale Moline, incorniciato dai palazzi storici (prenotazioni: prenota.canalidibologna.it/).

’Porto experience’ è invece un tour realizzato in collaborazione con l’associazione Succede Solo a Bologna. Dalla Salara, l’antico magazzino del sale e del grano in via Don Minzoni, si entra nel sotterraneo del Canale Cavaticcio, tra attracchi perduti, ponti nascosti e memorie del porto scomparso (prenotazioni.succedesoloabologna.it). Lo scorso anno, in tre settimane, i tour hanno registrato circa 2.500 visitatori. Le prenotazioni arrivavano a quota quattromila, ma a causa dell’alluvione erano state in gran parte annullate. "Dopo l’alluvione, l’interesse dei cittadini per il reticolo idrografico, complesso e gestito da enti diversi, è cresciuto significativamente – spiega Andrea Bolognesi, direttore del consorzio Canali di Bologna –. Per questo abbiamo realizzato una mappa che ritrae l’intero reticolo e abbiamo deciso di esporla, a grandezza reale, sulle vetrine esterne della nostra sede (via della Grada 12)".

La secca di ottobre permetterà inoltre di completare in modo strutturale gli interventi tampone sulla canaletta della Ghisiliera, derivazione del Reno a vocazione irrigua, per renderla nuovamente attiva. Per quanto riguarda il percorso di risanamento del Canale delle Moline, "abbiamo completato i due terzi del lavoro e ora ci troviamo all’altezza di via Amendola – prosegue Bolognesi –, ma il tratto rimanente è tra i più complessi". L’intervento è parte della realizzazione della nuova dorsale fognaria pubblica che servirà l’intero quadrante del centro storico e, secondo il direttore, è "una delle opere più attese dai cittadini da decenni". Lavori che sono stati interamente sostenuti con risorse del consorzio, "senza alcun contributo economico da parte di enti o istituzioni locali, regionali o nazionali – ci tiene a sottolineare Bolognesi –. Abbiamo dovuto coprire tutte le spese attingendo esclusivamente al nostro bilancio ordinario".

Il ricavato delle visite sarà interamente destinato a progetti di tutela e valorizzazione del patrimonio idraulico bolognese. Il costo della visita guidata è di 15 euro; 10 euro per i ragazzi tra i 14 e i 17 anni e gratuito per chi ha tra i 9 e i 13 anni. Con l’hashtag #SotterraneiBO, Canali di Bologna ha anche lanciato il primo contest fotografico su Instagram, invitando i partecipanti a condividere gli scatti più suggestivi delle visite guidate.