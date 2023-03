Viaggio sulle tracce del design

’I luoghi del design in Italia. Quattordici viaggi d’autore alle sorgenti del progetto’(Baldini+Castoldi) è il bel volume firmato a quattro mani da Antonella Galli e Pierluigi Masini, a lungo giornalista al Carlino e Qn. Il libro sarà presentato oggi alle 18 in SalaBorsa per la rassegna ’Le voci dei libri’. Dal MAXXI di Roma alla Costiera Sorrentina, da Poltrona Frau Museum alla Fondazione Bisazza: un viaggio alla scoperta di artisti, artigiani, botteghe e oggetti che hanno reso grande il nostro designa.