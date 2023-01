Viaggio tra cultura, musica, cinema e arte: piccola guida per un anno di meraviglia

di Francesco Moroni Un anno all’insegna della cultura. Le mostre, le proiezioni, le visite guidate, e quegli appuntamenti da segnare in rosso sul calendario. In un 2023 appena iniziato, nella speranza di vedere alle spalle le paure della pandemia, le proposte culturali fanno già parlare prepotentemente di sé: ecco quindi una guida pratica su tutto quello che ogni amante della meraviglia non dovrebbe lasciarsi sfuggire. ARTE FIERA. Tra i protagonisti di questa stagione c’è Arte Fiera, che torna nelle sue tradizionali date invernali: dal 3 al 5 febbraio, nei padiglioni 25 e 26 (con ingresso da piazza della Costituzione), espositori e galleristi ne avranno per tutti i gusti. Un format consolidato sotto la direzione artistica di Simone Menegoi, ora rinvigorito anche grazie alla nomina di Enea Righi come Managing director e a una consolidata collaborazione con l’Associazione nazionale Gallerie d’arte moderna. Menegoi ha promesso di ampliarne il numero di artisti presenti, insieme a chef e a eventi speciali pronti a estasiare gli spettatori. Senza dimenticarsi di Art City, dal 27 gennaio, la kermesse satellite che invade la città con opere e show itineranti. Info e biglietti: artefiera.it. CINEMA RITROVATO. Menzione d’onore anche per "il cinema più bello del mondo". Le proiezioni estive sul...