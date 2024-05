Viale Berti Pichat a Bologna, ecco i nuovi velox in azione. Multe più salate di notte

Bologna, 3 maggio 2024 – Due nuovi ‘occhi’ elettronici si accenderanno oggi in viale Berti Pichat. Gli autovelox, uno per senso di marcia, fanno parte del nuovo pacchetto di apparecchi di controllo della velocità che (uno al mese) arriveranno anche nei viali Lenin, Cavina, Togliatti e Sabena. Si tratta di dispositivi autorizzati dalla Prefettura a luglio 2023 insieme alla conferma degli autovelox già presenti da tempo in viale Panzacchi e via Stalingrado.

L’autovelox che è stato installato su viale Berti Pichat

Ma anche per questi ’occhi’ elettronici ai quali i bolognesi sono già abituati ci sarà un rinnovamento: il Comune, infatti, ha deciso di cambiare i vecchi velox, sostituendoli con altri più attuali. Il sospetto è che la motivazione sia legata alla sentenza della Cassazione che distingue tra apparecchi ’omologati’ e ’approvati’. Ma il Comune, su questo punto, mantiene la linea dei giorni scorsi: si attende la pronuncia del ministero dei Trasporti che, nel 2020, aveva di fatto equiparato le due diciture. Il mancato rispetto del limite dei 50 chilometri orari comporterà varie sanzioni da 42 euro (da uno a dieci chilometri orari oltre il limite dei 50) a 845 euro (dieci punti e sospensione della patente se si viaggia a più di 60 chilometri orari oltre il limite). E se la violazione è commessa tra le 22.01 e le 6.59 allora il valore della multa viene incrementato del 30%, ha fatto sapere l’amministrazione. Resta, comunque, l’incubo di ricorsi in caso di multe. Nei giorni scorsi, lo Snater, sigla degli agenti di polizia locale, ha annunciato un nuovo esposto ai ministeri delle Infrastrutture e dell’Interno oltre a uno sciopero il 12 maggio, giorno in cui è in programma la Strabologna.

Secondo i rappresentanti dei vigili i nuovi dispositivi per il controllo della velocità sono "privi della prescritta omologazione", ma lo Snater contesta da tempo anche i segnalatori di velocità utilizzati per la Città 30 (i cosiddetti infovelox).

Intanto, restando sul tema, la Regione promuove un nuovo bando per migliorare l’organizzazione e la qualificazione della Polizia locale, stanziando risorse per 900mila euro per avere sale operative più moderne e digitali, nuovi apparecchi per il controllo della velocità e dei documenti di circolazione, la messa in campo di street tutor per la sicurezza delle comunità.