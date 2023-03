Viale Felsina, al via i lavori per la nuova rotonda

Sarà in viale Felsina, e parte domani, il maggiore intervento stradale programmato in città. Sul viale, all’altezza dell’incrocio con via Populonia, ci sarà un restringimento della carreggiata stradale con mantenimento del doppio senso di circolazione, con eventuale istituzione di senso unico alternato esclusivamente dalle 9.30 alle 16.30 in caso di necessità, per i lavori di realizzazione di una nuova rotatoria. La viabilità sarà normale fuori dagli orari di lavoro. Previsto il restringimento anche nel tratto di via Populonia all’altezza dell’incrocio con mantenimento del doppio senso e senso unico alternato in caso di necessità. Per maggiori dettagli. Termine previsto: 5 maggio.

Sempre da domani, su via Innocenzo Malvasia, nel tratto da via del Chiù a via Saffi, è prevista l’istituzione del senso unico con sospensione della corsia riservata di via Saffi, da via Vittorio Veneto ai viali di circonvallazione, per i lavori sulle reti acqua e gas, propedeutici al successivo intervento di demolizione e rifacimento del solaio di copertura del Canale Ravone. Termine previsto: 30 maggio. Invece su viale Gozzani, da domani all’incrocio con piazza di Porta Santo Stefano, ci saranno dei restringimenti per l’allargamento dello scivolo disabili a lato dell’ingresso ai Giardini Margherita e per l’allargamento dell’isola salva-pedoni a centro strada. Termine previsto: 22 marzo. Dal 22 al 24 marzo lavori invece per l’abbattimento di barriere architettoniche in via Goethe.