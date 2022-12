Viale "Non abbassare la guardia Ma ora i vaccini ci proteggono"

di Donatella Barbetta

Professor Pierluigi Viale, l’andamento del Covid in Cina la preoccupa per le conseguenze che potrebbe avere nel nostro territorio?

"A prima vista sembrerebbe di rivivere l’incubo di tre anni fa, ma c’è una sostanziale differenza: eravamo disarmati, oggi siamo vaccinati. Se avessimo avuto bisogno di fare un esperimento ‘di vita reale’ sulla differenza di impatto del Covid su una popolazione non vaccinata rispetto a una popolazione vaccinata, lo abbiamo drammaticamente visto realizzarsi in Cina, dove una nazione mal vaccinata sta vivendo momenti drammatici. Questo dimostra quanto siano incoerenti le posizioni avverse al vaccino", risponde il direttore del Dipartimento interaziendale di Malattie infettive.

Quindi la differenza è nella copertura vaccinale?

"Certo. In Cina hanno vaccinato poche persone, trascurando fragili e anziani, utilizzando vaccini poco efficaci. Quindi, finché c’è stato il lockdown si riusciva a contenere l’infezione, ma nel momento della riapertura il virus sta correndo a cento all’ora in una popolazione sostanzialmente senza alcuna memoria immunologica. La Cina è l’esempio di un Paese che ha sbagliato l’approccio epidemiologico al Covid. Mentre in Europa al momento possiamo stare relativamente tranquilli: siamo immunologicamente attrezzati, protetti dalla vaccinazione di massa e dall’immunità booster data dall’infezione".

Adesso quali sono i rischi?

"Il virus in Cina circola in modo incontrollato con migliaia di casi incidenti – osserva l’infettivologo del Sant’Orsola – e quindi c’è un reale rischio di mutazioni. Il pericolo di nuove varianti, infatti, aumenta proporzionalmente al numero dei contagi. Ma il problema non è immediato: chi arriva dalla Cina, se positivo, porta lo stesso virus che c’è in Italia, Omicron e le sue sotto-varianti, ma la situazione va attentamente monitorata".

E allora quando dovremmo preoccuparci?

"Nel momento in cui dovesse emergere una nuova variante, individuata grazie al sequenziamento del virus dei contagiati che provengono dalla Cina. Potrebbe accadere, forse tra poco, forse più avanti. Al momento non lo sappiamo".

Quindi giudica positivamente l’ordinanza sui tamponi obbligatori negli aeroporti?

"È una misura che ha anzitutto valore di protezione per le persone che arrivano e vengono scoperte positive e poi sono poste in isolamento, perché così si evita un aumento dei casi. Poi potrebbe consentire di individuare precocemente eventuali nuove varianti. Ma non illudiamoci che questo sia un sistema per fermare il virus. Lo screening potrebbe essere utile in tal senso al minimo se fosse condiviso in tutta l’Europa e coinvolgesse anche gli arrivi da scali diversi".

Se invece comparisse la variante Gryphon?

"Per ora sappiamo poco di questa sotto-variante di Omicron, che è una della tante dello sciame che si sta generando da mesi. Oggi in Italia incide per meno del 2% dei casi, ma è un’ulteriore testimonianza che non bisogna abbassare la guardia su sequenziamento, vaccini e mascherine".

Stanotte si festeggia l’arrivo del nuovo anno. Ha un consiglio da dare?

"La prudenza non è inversamente proporzionale all’amicizia e alla condivisione".