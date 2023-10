Viale Pupini, lavori di riqualificazione al rush finale

Lavori di maquillage stradale a San Giovanni. In questi giorni la parte terminale di viale Pupini, in corrispondenza dell’intersezione con la circonvallazione Vittorio Veneto, è stata interessata da interventi di riqualificazione da parte dell’amministrazione comunale. Nell’ambito di questi lavori è stato chiuso l’ingresso carrabile dalla circonvallazione con prolungamento dell’aiuola esistente ed è stata rimossa parte della pavimentazione in asfalto. Ricavato un percorso ciclopedonale dedicato, che collega il percorso presente lungo i viali di circonvallazione e viale Pupini. "L’intervento – spiega il sindaco Lorenzo Pellegatti – è stato attuato nell’ambito delle azioni promosse dal gruppo per la sperimentazione delle zone scolastiche. Lo scopo è quello di migliorare la fruizione in sicurezza dei percorsi casa-scuola a favore di pedoni e ciclisti". Nelle prossime settimane è previsto il completamento del collegamento tra i percorsi esistenti tramite la tracciatura di apposita segnaletica orizzontale. E, con la stagione favorevole, saranno messi a dimora due alberi per completare il filare lungo il viale di circonvallazione. Inoltre è prevista l’installazione di due panchine lungo il percorso di nuova realizzazione. Recentemente è stata inoltre terminata la riqualificazione di Porta Vittoria. I lavori hanno interessato innanzi tutto le facciate, con l’obiettivo di salvaguardare le caratteristiche storiche autentiche del monumento. L’intervento di risanamento conservativo delle superfici architettoniche esterne è stato effettuato utilizzando malte adeguate.

p. l. t.