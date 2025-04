Viale Togliatti, spunta anche la preferenziale

"Ma la nuova preferenziale in viale Togliatti dall’incrocio con via De Pisis a via della Pietra, verso Calstedebole?". Lo stupore di molti cittadini corre in rete, nei vari gruppi Facebook dedicati a Santa Viola, Borgo Panigale e dintorni. Pagine web ’esplose’ ieri, mentre si diffondevano la notizia e le foto della nuova preferenziale. Il tratto in cui è stata disegnata (dal settore impianti Tper) la corsia dedicata ai bus è, in realtà, piuttosto breve, si tratta del collegamento verso la periferia (Casteldebole) e la tangenziale.

Su viale Togliatti insistono già le telecamere che multano le auto che superano il limite dei cinquanta chilometri all’ora, dunque la preferenziale costituisce un ulteriore restringimento della carreggiata per i veicoli ’normali’. Ma non è prevista – specifica il Comune – l’accensione di una telecamera che monitori chi passa dalla preferenziale (resta in vigore, va da sé, l’occhio elettronico per il limite dei 50). Il timore di molti, però, è che si possano creare ulteriori ingorghi, in una strada su cui si scarica molto del traffico dell’area di Borgo Panigale-Reno.

Nonostante qualcuno, sui social, lamenti la "scarsa informazione", in realtà la corsia preferenziale in quel tratto di Togliatti era prevista già da un po’ nell’ambito della azioni per migliorare il servizio bus. Si tratta di un tratto corto, si diceva, ma soprattutto negli orari di punta ne beneficiano molte linee, tagliando i tempi di percorrenza: 19, 23, 61, 79, 81, 86, 87, 91, 179, 576, 646, 651, 673, 677, N7, 944, fanno sapere da Palazzo d’Accursio.

Andrea Bonzi