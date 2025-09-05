Viavai e spaccio nell’appartamento. Blitz dei carabinieri in via Crespi. Coca e crack, quattro denunciati

di Mariateresa Mastromarino

Un viavai continuo di uomini e figure sospette, tra pusher e sbandati, che da tre anni orbitano – e in alcuni casi vivono, tra un appartamento e le fredde mura di una cantina – attorno a un condominio di via Crespi. Dove, ieri mattina, i carabinieri sono intervenuti a seguito di numerose segnalazioni da parte dei residenti e dell’amministrazione condominiale, che da tre anni combattono contro questo scenario, fatto di "spaccio, degrado e tanta violenza". I militari dell’Arma della stazione Navile, insieme con i colleghi del Nucleo operativo, della Squadra di intervento operativo e delle Unità cinfole, si sono presentati al civico 37, che si affaccia sul cortile interno del 39. Lì hanno individuato l’abitazione in cui la padrona di casa, una 46enne italiana, ospitava in maniera abusiva quattro persone: si tratta di tre magrebini, di cui uno irregolare sul territorio, e due trovati in possesso di sostanze stupefacenti, e di un cittadino italiano destinatario di un foglio di via obbligatorio da Bologna, misura non rispettata. Gli uomini transitavano con frequenza nel condominio, usando l’appartamento, come raccontano i residenti, "come sede per smerciare la droga e consumare". Gli abusivi sono stati denunciati e allontanati dall’edificio. Nell’abitazione i carabinieri hanno scovato diversi grammi di hashish, cocaina e crack.

Il blitz dell’Arma arriva a seguito di segnalazioni e denunce presentate dagli abitanti del condominio, che sono "esasperati – confessano –. Da tre anni viviamo questa situazione di totale degrado e delirio". Inizialmente, "la proprietaria affittava l’abitazione agli spacciatori, mettendo in pericolo i due condomini che sono abitati da famiglie. Spesso abbiamo assistito anche a scene di feroce violenza, contattando costantemente le forze dell’ordine". In più, "i soggetti protagonisti del viavai spesso si accordano, ad alta voce, su prezzi e quantità" della compravendita di sostanze stupefacenti. Uno degli ‘inquilini’ abusivi "vive in pianta stabile in cantina – racconta un cittadino – e al suo interno confeziona le dosi di droga".

A denunciare la situazione, anche l’amministratore di condominio: "La mia ultima segnalazione è stata ieri (mercoledì, ndr). Ho contattato più volte anche i servizi sociali, perché la proprietaria di casa (che vive un contesto di forte marginalità sociale, ndr) è vittima di questo sistema. Mi sono rivolto alle forze dell’ordine, anche alla polizia locale, più volte per trovare una soluzione".

L’operazione dei carabinieri arriva a distanza di pochi giorni dalla rissa tra pusher, in via Zampieri, che ha coinvolto anche una nonna e il nipotino. Un momento molto ’caldo’ per il cuore pulsante del quartiere Navile, teatro di microcriminalità e delinquenza, soprattutto dal punto di vista dello spaccio di sostanze stupefacenti: una situazione a cui bisogna trovare una soluzione in tempi celeri, che ha esasperato i residenti, tanto da spingerli a documentare ogni momento della vendita di droga.