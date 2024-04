Vicario arriva con ’Gloria!’: "Quante artiste negli istituti di fine ’700"

Arriva anche a Bologna – stasera alle 21 al cinema Roma – Margherita Vicario, al suo esordio alla regia con Gloria!, il suo esordio alla regia. Ambientato in un istituto femminile nella Venezia di fine ‘700, il film racconta la storia di Teresa, una giovane dal talento visionario, che, insieme a un gruppetto di straordinarie musiciste, scavalca i secoli e sfida i polverosi catafalchi dell’Ancien Régime inventando una musica ribelle, leggera e moderna. Vicario (classe ’88) è un’attrice e cantautrice diplomata all’Accademia Europea D’Arte Drammatica. Nel 2014 ha portato in giro per club e teatri il suo primo spettacolo concerto Lem Lem - Liberi Esperimenti Musicali, lavorando anche come attrice in film e serie televisive fino al secondo album, nel 2021, Bingo.

"Ripercorrendo la storia delle compositrici italiane ed europee – ha spiegato Vicario – la cosa per me più curiosa è stata scoprire l’affascinante mondo dei quattro Ospedali di Venezia e delle Figlie di Choro. Gli Ospedali erano istituti assistenziali femminili che impartivano la più alta formazione musicale, con la diretta conseguenza che le uniche persone che potevano permettersi di studiare musica ad altissimo livello, nell’apice dello splendore della Venezia Barocca del ‘700, erano le nobili e le orfane! Ma, nonostante la formazione, queste artiste non potevano fare della musica una professione. Mi sono detta: è impossibile che non ci fossero velleità creative in queste ragazze, di fatto straordinarie autrici".