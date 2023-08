Vice Tempera al Giardino Angeli di Castel San Pietro: Suoni degli Angeli 2023

Sipario aperto sulla storia delle colonne sonore italiane che hanno trionfato nel mondo. Appuntamento imperdibile quello di domani sera al Giardino degli Angeli di Castel San Pietro, dove nell’ambito della rassegna "I suoni degli Angeli" ad esibirsi sarà un trio guidato dal Maestro Vince Tempera.

Un’opportunità straordinaria e imperdibile, dunque, per godersi nella cornice meravigliosa del Giardino degli Angeli un concerto ad offerta libera che avrà inizio alle 20.45, con la certezza che, anche in caso di pioggia lo spettacolo non verrà rimandato ma solo ‘traslocato’ al Teatro Cassero.

Come per tutti gli spettacoli inseriti in questa rassegna dei "Suoni degli Angeli 2023", il ricavato della serata verrà devoluto alle attività di volontariato dell’Associazione "Il Giardino degli Angeli".