"Vicenda terribile. Vicini alle famiglie"

Il questore Antonio Sbordone, ieri mattina, mentre erano ancora in corso le attività per rintracciare Genaro Maffia, aveva parlato del delitto della Bolognina come di un "omicidio particolarmente efferato". E anche il sindaco Matteo Lepore è intervenuto sul terribile duplice omicidio, parlando di "un delitto terribile che scuote la nostra comunità. Ci stringiamo attorno alle famiglie delle vittime, alle quali rivolgo il cordoglio dell’amministrazione. Un sentito ringraziamento va alla Procura e alle forze di polizia per le indagini tempestive, che hanno portato in poche ore al fermo del responsabile".