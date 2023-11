"Vicinanza e armonia. Legame da oltre 150 anni"

Fra Bologna e il Giappone ci sono oltre 9mila chilometri, ma ieri le distanze sembrano essersi accorciate nel segno della cultura e di quell’innovazione scientifica che è già realtà. E in cui la nostra città da 400mila abitanti lavora alla pari con le grandi metropoli. Dopo la visita alla biblioteca di Itabashi, la missione del sindaco Matteo Lepore a Tokyo è proseguita nella residenza dell’ambasciatore d’Italia in Giappone, Gianluigi Benedetti. Una visita, con lo sfondo del meraviglioso giardino che risale all’inizio dell’epoca Tokugawa, alla presenza anche del sovrintendente del Teatro Comunale Fulvio Macciardi. Nell’incontro si è ribadito quel ’parternariato strategico’ che Italia e Giappone hanno sancito a inizio 2023. "Una vicinanza e un’armonia – ha ricordato l’ambasciatore – da oltre 150 anni". Una ’tradizione’ rafforzata ora dal passaggio del testimone alla presidenza del G7. Un riconoscimento reciproco in cui "la situazione internazionale geopolitica è stata determinante – ha proseguito Benedetti –, la guerra è in Europa, ma l’instabilità è anche nel Pacifico. Per il Giappone è importante rafforzare le relazioni con la parte europea, e con l’Italia. In questo anno abbiamo rafforzato il dialogo politico, sulla sicurezza, sulla componente economica e scientifica e quel pilastro che sono le relazioni culturali. La presenza del Teatro Comunale è un pezzo di questo puzzle, importante per quello che Bologna, una grande eccellenza italiana, rappresenta per l’Università, la Motor Valley e come capitale dell’enogastronomia". A ribadire il legame con il Paese è stato anche Macciardi, ricordando le tante tournée nel Sol Levante: le ultime con la società Concert Doors che ci "riconosce sempre un grande livello qualitativo. Abbiamo artisti importanti che attraggono il pubblico e non so quanti teatri riescano ad arrivare qui e andare in scena con un giorno di prova: è una sfida in controtendenza che siamo in grado di accettare. Il Comunale di Bologna è un brand riconosciuto in Giappone e sarebbe interessante per noi sviluppare relazioni strutturate, in cui il mondo della cultura è sempre stato importante". Anche perché in Italia "stanno crescendo molti solisti, cantanti e direttori di orchestra giapponesi e noi realizziamo questi percorsi di formazione".

A parlare di "orgoglio bolognese" è stato poi Lepore, sul fatto "di rappresentare l’Italia anche come presidente della Fondazione dell’ente lirico. Per noi è un’operazione importantissima visto che siamo impegnati nel restauro del teatro e con la nuova sede. È un anno impegnativo, ma nonostante questo la tournée è un grande riconoscimento".

l. g.