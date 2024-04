Vicinelli punta al tris: "Ho un lavoro da finire"

Vicinelli punta al tris. "Ho deciso di ricandidarmi per la terza volta come sindaco di Sant’Agata per vari motivi. Innanzitutto per l’amore che porto per il mio paese, amore che mi ha portato ad occuparmi della cosa pubblica prima come consigliere e poi come primo cittadino". A parlare è Beppe Vicinelli (nella foto), sindaco di Sant’Agata, civico vicino al centrodestra, che annuncia la sua ricandidatura in vista delle prossime amministrative.

"Mi ricandido – afferma Vicinelli – per continuare il risanamento finanziario, di 51 mutui ereditati che ora sono 19 e conto di arrivare alla fine del prossimo mandato con nessun debito. E vogliamo continuare con le ristrutturazioni degli immobili pubblici. Abbiamo iniziato con le scuole e la palestra, ora sono già in programma e finanziati il recupero del vecchio macello e le ristrutturazioni della biblioteca della casa comunale e del teatro". A parere del sindaco, se sarà rieletto, si continuerà a migliorare la viabilità, per la quale è stato già fatto molto. Vale a dire gli interventi per la costruzione delle rotonde, l’allargamento e l’asfaltatura di tante strade, il miglioramento di alcuni passaggi pedonali. Ma occorrono interventi più strutturali ed è necessario l’intervento di altri enti.

Al riguardo, la settimana scorsa il sindaco era al ministero delle Infrastrutture e nei prossimi giorni incontrerà gli uffici tecnici competenti di Regione e Città Metropolitana. "Per rilanciare il centro storico – prosegue il primo cittadino – abbiamo già fatto molto. Vale a dire abbiamo aumentato la sicurezza trasferendo sulla via principale la polizia locale, abbiamo installato la videosorveglianza, abbiamo realizzato parcheggi e lo abbiamo abbellito. Ma, soprattutto, abbiamo voluto intitolare una piazza a Ferruccio Lamborghini, unica vera motivazione per cui vengono i visitatori del museo". Secondo Vicinelli, è stato fatto molto per lo sport, ma è arrivato il momento di costruire un palazzetto. Ciò per venire incontro alle esigenze delle tante e meritorie società sportive nel territorio.

"Dobbiamo continuare – aggiunge il sindaco – con le opere per mettere in sicurezza il territorio, con il rafforzamento del canal chiaro e la ristrutturazione dei ponti che collegano Corso Pietrobuoni con via Borgo e con il cimitero. In sostanza dobbiamo continuare il buon lavoro portato avanti fino ad ora e terminare i progetti già avviati. Il nostro buon lavoro è certificato dai numerosi premi e riconoscimenti che ci sono pervenuti in questi anni".

Pier Luigi Trombetta