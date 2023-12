Vicino di casa lancia l’allarme. Due ladri arrestati con il bottino

Aveva messo le mani su un bottino dal valore stimato vicino ai 20mila euro il ladro bloccato ed arrestato tre notti fa dai carabinieri del nucleo radiomobile di Borgo Panigale assieme ai colleghi della stazione di Casalecchio. Si tratta di un uomo di origine albanese, oggi detenuto al carcere della Dozza, già noto alle forze dell’ordine che insieme ad un complice nella notte tra sabato e domenica scorsa erano riusciti a penetrare in un appartamento al terzo piano di una elegante palazzina al quartiere Croce. Per due volte avevano scalato i piani sottostanti risalendo di terrazzo in terrazzo fino ad approdare su quello della vittima designata. La prima volta per ispezionare la casa e la seconda per rifornirsi degli attrezzi utili a perseguire il loro obiettivo. "Eravamo fuori casa, per qualche ragione l’allarme non ha funzionato. Per entrare hanno sfondato la porta finestra della cucina e da lì hanno iniziato a rovistare e mettere sottosopra tutta la casa. Poi sono arrivati nella camera da letto dove hanno scassinato la cassaforte tagliandola con un potente flessibile", spiega la vittima che a seguito dell’arresto di uno dei due ladri ha recuperato tutto il bottino.

E che per questo esito deve ringraziare l’intervento tempestivo dei carabinieri e il vicino che abita nel palazzo adiacente. L’uomo dalla finestra infatti aveva visto i malviventi risalire la parete esterna per entrare nella casa accanto ed aveva subito chiamato il 112. Dalla centrale la segnalazione è stata diramata al nucleo radiomobile di Borgo e alla pattuglia dei carabinieri di Casalecchio in ordinario servizio di vigilanza sul territorio. Così, quando i due ladri, col bottino già messo in uno zainetto, hanno ridisceso la parete ed hanno messo il piede a terra, si sono trovati i carabinieri pronti a fermarli. Uno di essi, fulmineo, ha approfittato del buio per darsi alla fuga. Mentre l’altro è stato bloccato e tratto in arresto. Nello zaino il grosso flessibile, la prolunga, grossi cacciaviti e piede di porco per lo scasso, e il bottino, restituito ai legittimi proprietari raggiunti telefonicamente dai carabinieri. "Ora abbiamo paura. Io e la mia compagna non dormiamo più. Pensavamo di essere al sicuro e invece la nostra casa è stata violata e devastata. Quei malviventi hanno terrorizzato anche la nostra gatta, che da quella sera non si sposta più dall’angolo dive si era rifugiata".

Gabriele Mignardi