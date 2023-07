Vicino di Casa Salva Giovane Mamma dalle Violenze del Compagno

È stato un vicino di casa, udendo le urla disperate della ragazza, a chiamare i carabinieri. E salvare, in questo modo, una giovanissima mamma dalle violenze del suo compagno. È successo in zona Savena, dove sabato all’ora di pranzo sono intervenuti i militari del Radiomobile che hanno arrestato l’uomo, un trentatreenne di origine romena, residente in città, per maltrattamenti. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo aveva preso a schiaffi la compagna, di appena 19 anni e già mamma di due bimbi, di tre anni e 9 mesi, nel corso di una lite per motivi di gelosia, alla presenza dei figlioletti.

La donna, ferita lievemente al volto e in altre parti del corpo, era stata poi affidata ai sanitari del 118 che l’avevano medicata sul posto. A quel punto la diciannovenne ha deciso di chiedere aiuto, dicendo ai

carabinieri di essere intenzionata a denunciare il compagno, con cui aveva avviato una convivenza da circa due anni, perché preoccupata per la propria incolumità. Una preoccupazione, come ha raccontato ai militari dell’Arma, dovuta a un crescendo di aggressioni verbali e fisiche da parte del trentatreenne, iniziate di recente e finora sempre subite in silenzio.