Il dolce ricordo di Vicky Mihajlovic: il cavallo ritrovato e il sogno di papà Sinisa

Bologna, 6 settembre 2025 – Una storia commovente, quella raccontata su Instagram da Viktorija Mihajlovic, primogenita dei cinque figli di Sinisa Mihajlovic, indimenticato allenatore del Bologna (ma non solo) e Arianna Rapaccioni. Al centro di questa storia ci sono un cavallo ritrovato, la lezione del padre e un sogno.

“Oggi voglio raccontarvi una storia. Non so perché, a volte, sento il bisogno di scrivere qui. Forse perché scrivere mi ha sempre aiutato a stare meglio – ha esordito -. Ma perché non farlo sulle note del telefono o su un diario? Perché farlo qui dove tutti, anche sconosciuti, possono inciampare nei miei pensieri, senza neanche sapere chi sono realmente? Forse perché, tra mille occhi distratti, qualcuno saprà riconoscersi tra le mie righe. E sentirsi capiti, in fondo, è una delle cose più belle. E allora, eccomi qua”.

Inizia così il racconto: “Sono stata una bambina molto impegnativa: non stavo ferma un secondo, ero un concentrato di energia e confusione, sempre arrabbiata, sempre “troppo” qualcosa. Disperati, i miei genitori si rivolsero a una psicologa, che disse loro: “Portatela in un maneggio. Gli animali a volte sanno parlare ai bambini più di noi”. Da quel giorno, avevo 5 anni, i cavalli sono diventati la mia salvezza. Uscivo da scuola e correvo al maneggio. Passavo lì giornate intere e quasi tutti i miei weekend. Era il mio spazio, il posto dove tornare sempre. Quegli animali erano la mia pace e io mi sentivo viva, libera. Dopo un po’ di anni mio padre mi fece un regalo: un cavallo, Zaros. Me ne innamorai all’istante. Quando sali su un cavallo, lo capisci subito se è quello giusto. Io l’ho capito dal primo momento. Siamo cresciuti insieme. Ho imparato il sacrificio, la disciplina, la dedizione. Ho “quasi” imparato ad avere pazienza e, nel mentre, ho imparato ad amare".

Ma anche (o forse soprattutto) le cose belle sono destinate a finire. “Avevo circa 18 anni, quando mio padre decise di vendere il cavallo – prosegue Viktorija –. Quella vena ribelle che ho sempre avuto, non se ne era andata del tutto. Non ascoltavo nessuno, non studiavo e stavo per essere bocciata. Per mio padre è sempre stato semplice: “Se fai il tuo dovere, papà ti darà tutto quello che desideri. Se non lo fai, non avrai niente”. L’avevo sottovalutato, non pensavo sarebbe arrivato a tanto. Mi sbagliavo. Da quel giorno, per circa sette anni, non sono mai più salita su un cavallo. Quando mio padre se n’è andato, ho sentito un vuoto inspiegabile”.

Mihajlovic se n’è andato il 16 dicembre 2022, all’età di 53 anni, a causa della leucemia mieloide acuta, una forma aggressiva di leucemia contro cui combatteva dal 2019.

“Avevo bisogno di ritrovarmi – ricorda Viktorija, detta Vicky - di riscoprire qualcosa che mi facesse ancora sentire viva. Così decisi di chiamare un maneggio che aveva aperto da poco vicino casa mia, a Roma. Mi diedero appuntamento per il giorno dopo. Quella notte sognai mio padre. Era bellissimo, in sella a un cavallo bianco. Mi svegliai felice, come se l’avessi davvero rivisto e, poco dopo, andai al maneggio. Camminando per la scuderia, mi voltai. C’era un cavallo. Bianco. Alto. Mi sembrava familiare. Pensai: ‘Non può essere lui. Sono passati otto anni’. Abbassai lo sguardo, lessi il nome sul box. Zaros”.

Tantissimi i like al post. Viktorija ha partecipato a trasmissioni come L'isola dei famosi (nel 2019) e dal 2024 lavora per la Fascino di Maria De Filippi, la società di produzione di programmi come Temptation Island. È nata a Roma, ha studiato moda e psicologia e vive nella capitale. Ha 28 anni.