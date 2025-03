Vicolo Bolognetti. Fdi: "Esposto alla Prefettura"

Il Comune proroga di un giorno il bando per l’assegnazione di vicolo Bolognetti e scatta l’esposto di Fdi. Lo annuncia l’europarlamentare Stefano Cavedagna (FdI): "Ennesima anomalia. Una proroga stabilita probabilmente oltre i limiti di tempo per permettere ad ‘alcuni’ soggetti di riformulare" per "presunti problemi con la Pec". Questo "non solo non risulta previsto da alcuna fattispecie normativa, ma mai è capitata una cosa di questo tipo. E dire che c’è stato più di un mese di tempo per formalizzare la domanda. Sembra quasi una classica tutela agli ‘amici degli amici’. Temiamo che sia stata forzata e aggirata la norma dal Comune stesso. Presenteremo un esposto alla Prefettura", la situazione "puzza molto di favoritismo per far vincere un ‘amico’ politico". Per FdI intervengono anche i consiglieri comunali: "Risulta quantomeno irrituale che venga decisa la proroga di una procedura di assegnazione a poche ore dalla scadenza del bando, adducendo che ‘alcuni’ abbiano avuto problemi con l’invio delle Pec. Non ci risulta siano state fatte proroghe in passato con tale motivazione né che sia una possibilità normativa". La giunta deve garantire "la massima trasparenza" sui bandi, verificheremo, anche con accesso agli atti". Nicola Stanzani, consigliere comunale FI, parla di "ennesima stranezza". Ieri scadeva il bando per l’immobile "la cui uscente gestione in capo all’associazione Nata per sciogliersi, che fa capo a Labas, è stata al centro di notevoli polemiche e stranezze". E ora "ecco l’ennesima perla che (purtroppo) ormai ti aspetti: a scadenza raggiunta, l’amministrazione emana una proroga di un giorno. Ci si chiede come mai ci siano stati problemi con le dimensioni degli allegati alla Pec e se abbiano riguardato tutti i concorrenti o solo alcuni, se questo non pregiudichi la regolarità della gara in termini di parità di condizioni e se sia possibile una proroga in questi termini".