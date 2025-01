Vicolo Bolognetti, nella nuova graduatoria vince ancora Làbas

Un’altra vittoria per Làbas in vicolo Bolognetti. Il Comune, dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha parzialmente accolto il ricorso di Palazzo d’Accursio, ha ridefinito così come richiesto la nuova graduatoria negli spazi di vicolo Bolognetti: il Consiglio di Stato, infatti, aveva chiesto di realizzare nuovamente la graduatoria tenendo conto di altre specifiche nella diatriba tra l’associazione Nata per sciogliersi (costola di Làbas) e il Comitato Piazza Verdi, che aveva contestato la decisione.

"Il gruppo di lavoro interno all’amministrazione – spiega una nota del Comune –, che ha condotto l’istruttoria relativa all’assegnazione degli spazi di vicolo Bolognetti a ‘Nata per sciogliersi’ nel 2019, si è riunito nuovamente a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, che disponeva la riattribuzione di due punteggi relativi ad altrettanti criteri, esplicitando le motivazioni dell’attribuzione dei medesimi punteggi ‘ora per allora’".

"L’esito dell’istruttoria è risultato invariato – prosegue la nota –. Per quanto riguarda le precedenti esperienze di gestione di spazi di proprietà comunale, è stato chiarito come ad entrambi i raggruppamenti non possa essere attribuito alcun punteggio, in quanto le precedenti esperienze prodotte non presentano le caratteristiche richieste dal bando. Per quanto attiene la valutazione del piano economico finanziario, è stato chiarito come la valutazione sia relativa a due progetti di natura molto diversa e che le valutazioni sono state fatte rispetto alle specifiche caratteristiche dei singoli progetti e non sul valore assoluto del bilancio". Così Nata per sciogliersi si terrà gli spazi con un punteggio di 84 contro i 78 punti del Comitato Piazza Verdi.

"A breve – si era parlato di marzo, quando scadrà la proroga della concessione, ndr – sarà pubblicato l’avviso per la nuova assegnazione degli spazi", chiude il Comune.

Francesco Moroni