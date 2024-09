Vicolo Bolognetti, si cambia. Un percorso per gli spazi

"Appare pertanto opportuno ripensare complessivamente al modello di gestione dello spazio", soprattutto "si ritiene importante definire le interazioni tra gli spazi di vicolo Bolognetti 2" e i servizi pubblici vicini, come la biblioteca Ruffilli al primo piano, l’adiacente Teatro San Leonardo, lo sportello comunale per il lavoro e le scuole primaria Zamboni e secondaria Guido Reni, "tenendo conto della vicinanza di bambini e adolescenti e della necessità di dedicare spazio per questa utenza anche

nelle attività che si svilupperanno negli spazi in oggetto".

Questi sono tra i tratti più importanti – ma non è finita qui – contenuti nell’atto di indirizzo che la segreteria generale del Comune, due mesi fa, ha inoltrato alla giunta su proposta del sindaco. Al centro c’è un nuovo percorso per i volumi di Vicolo Bolognetti, la cui convenzione con ‘Nata per sciogliersi’ (Làbas) scade il 17 settembre. Come è chiaro, visto che gli anni sono passati e che anche le regole sono cambiate, per quegli spazi finiti in mezzo ad aspre battaglie legali – il Tar a marzo invalidò la graduatoria dando ragione ai ricorrenti contro Làbas, poi il Consiglio di Stato sospese la decisione per permettere al Comune di fare un nuovo bando – il modello gestionale cambierà. Da capire, come verranno assegnati gli spazi al piano terra e nel quadriportico. Perché nell’atto di indirizzo si parla di un percorso che arrivi a un avviso pubblico e non di un bando ‘classico’, evocando un qualcosa di simile a quanto tentato (finora senza buon fine) per assegnare gli spazi della caserma Masini (dove una volta c’era l’occupazione di Làbas). Il regolamento dei patti di collaborazione del Comune (gennaio 2023) ha intanto superato il vecchio testo destinato alle ’libere forme associative’, facendo entrare in lizza per la gestione tante tipologie di enti, dal terzo settore all’università, fino alle Case di quartiere. L’amministrazione intende anche "valorizzare servizi e azioni di presidio socio-sanitario" già in convenzione con Ausl, nonché armonizzare ‘il Bolognetti’ al ‘Piano dell notte’.

Non ci sta Fratelli d’Italia. "Il dato certo è che a oggi del bando che il Comune avrebbe dovuto fare non vi è traccia e, quindi, si prefigura una proroga della concessione a ‘Nata per Sciogliersi’. Inaccettabile che il Comune inserisca delle linee di indirizzo che nulla hanno a che vedere con una struttura dal grande valore artistico ed architettonico come Vicolo Bolognetti come lo sviluppo di azioni ‘coerenti con il Piano della notte’ per poter, magari, permettere serate musicali rumorose che diventino l’ennesima discoteca a cielo aperto", attacca il consigliere comunale Francesco Sassone.