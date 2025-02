Vicolo Bolognetti, un mese per cercare il nuovo gestore

Dopo mesi burrascosi, in cui non sono mancate le carte bollate, arriva il bando per la nuova concessione di vicolo Bolognetti. Lunedì sarà infatti pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione di progetti destinati a gestire i locali al piano terra e il quadriportico del complesso affidato negli ultimi anni a Labas tramite l’associazione Nata per sciogliersi. "L’avviso, che sarà aperto per un mese, è finalizzato a individuare un soggetto o un raggruppamento di soggetti per dare un nuovo assetto gestionale del complesso di vicolo Bolognetti", scrive l’amministrazione comunale. Obiettivo dell’avviso è "selezionare un progetto in grado di operare in un’ottica di sistema– aggiunge Palazzo D’Accursio– relazionandosi con le diverse realtà che compongono il contesto di vicolo Bolognetti quali: Biblioteca Salaborsa Lab Roberto Ruffilli, gli spazi teatrali di proprietà comunale collocati in via San Vitale 63 e 69, l’Arena Orfeonica, le scuole primaria Zamboni e secondaria di primo grado Guido Reni, lo Sportello comunale per il lavoro del Comune".

Gli ambiti di intervento previsti per la nuova gestione, spiega poi l’amministrazione, comprendono intanto "attività culturali, aggregative, educative e formative che favoriscano le sinergie tra i diversi soggetti operanti nel complesso di vicolo Bolognetti". Previste, poi, "attività di carattere sociale in collaborazione e in accordo con il dipartimento Welfare e Promozione del benessere della comunità del Comune", anticipa Palazzo D’Accursio.

Infine, nella gestione di vicolo Bolognetti rientreranno anche "attività di presidio sociale, mediazione e vivibilità urbana al fine di sviluppare azioni coerenti con il Piano della notte – continua la nota – per migliorare la gestione dei flussi notturni in città in maniera integrata, anche attraverso la creazione di nuovi servizi, anche in forma sperimentale con l’obiettivo di trovare un giusto bilanciamento tra interessi e diritti". La nuova assegnazione della gestione di vicolo Bolognetti prevederà una concessione di quattro anni, rinnovabili per altri quattro a fronte di movitazioni legate al buon esito delle attività svolte. Si tratterà di una concessione gratuita, a fronte di un valore di affitto indicativo quantificato in 103mila euro l’anno per i 798 metri quadri di spazi al chiuso e i 1.132 metri quadri del quadriportico all’aperto.

"Ancora una volta– mettono i puntini sulle i consiglieri comunli di Fratelli d’Italia – ci troviamo davanti a un bando dai contorni poco chiari, logiche non trasparenti e che lasciano ampio margine di discrezionalità all’amministrazione". "Vigileremo attentamente sull’esito di questo bando –aggiungono –e ci auguriamo che non venga ancora una volta assegnato alle solite realtà vicine alla maggioranza di sinistra".

re. cro.