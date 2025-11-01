Vicolo Marchi strada dei bambini. Un patto tra Comune e genitori

La partecipazione come leva strategica per il territorio. Così i patti di collaborazione rappresentano uno strumento condiviso tra amministrazione e cittadini, siano essi associazioni, comitati, gruppi informali o anche singoli individui, per raccogliere proposte e valorizzare l’impegno per la cura del bene pubblico e il benessere collettivo.

Un ampio mosaico di progetti pensati per la collettività, in cui si inserisce ora anche il patto dedicato a Vicolo Marchi, che coinvolge il comitato genitori Direzione Didattica Calamandrei, già impegnato negli anni a mantenere viva la memoria e le tradizioni di uno dei luoghi più significativi di Zola Predosa. Un impegno che si rinnova tramite allestimenti a tema, pensati per far scoprire ai bambini delle scuole le bellezze del territorio e far vivere loro esperienze creative e suggestive: per sostenere concretamente le attività previste nel patto, ora sarà destinato un contributo economico a titolo di parziale copertura dei costi. "Vicolo Marchi è un luogo storico, che ancora oggi mantiene molte caratteristiche del suo passato. Il comitato, già attivo con iniziative come le feste di Halloween o eventi nel periodo natalizio, intende continuare a mantenere vivo questo luogo con attività di animazione – spiega l’assessore alla cultura e alla partecipazione, Daniele Degli Esposti –. Per continuare a realizzarle al meglio però, il comitato aveva sottolineato la necessità di una cassa acustica, il cui costo potrà ora essere rimborsato attraverso questo specifico patto di collaborazione. Una proposta che abbiamo accolto proprio perché va nella direzione di tenere vive le zone di prossimità, la cultura di vicinato e il mantenimento delle tradizioni". Non solo.

"Faremo un consiglio straordinario proprio sulla partecipazione – spiega l’assessore – in cui verranno illustrati tutti i patti di collaborazione che abbiamo attivi, che sono circa una ventina, tutti di diversa tipologia. Sono strumenti importanti per creare relazioni e fare rete a beneficio dell’intera collettività".

g. d. c.