Bologna, il video del capriolo tra le case in via Saragozza

Bologna, 25 febbraio 2023 – Un salto aggraziato, poi il capriolo si avvia al piccolo trotto verso i colli. Una scena che però ha dello straordinario: il video è stato infatti ripreso in via Bellinzona, a pochi metri dalla trafficatissima via Saragozza. E’ vero che parliamo di notte fonda, ma è anche vero che qui siamo ancora in pienissima città.

L’animale selvatico si vede uscire dal giardino di San Francesco, quello che separa la parrocchia di San Giuseppe da via Saragozza e poi si trotterella verso l’alto, ossia verso il piccolo colle dove sorge la facoltà di Ingegneria. Che la fauna selvatica si avvicini sempre più ai centri abitati era risaputo, ma questo esemplare di capriolo mostra davvero di non avere paura dell’uomo. E, questo, per lui potrebbe essere il pericolo maggiore.