Video della polizia locale sul web per insegnare l’educazione civica

‘Spazio pubblico, bene comune’: è la campagna di comunicazione che ha avviato il Comune di Crevalcore. L’obiettivo è quello di coinvolgere i cittadini nella valorizzazione e nella cura della propria cittadina, con un occhio di riguardo alla sostenibilità e alla mobilità dolce. La campagna di comunicazione comprende brevi video diffusi sui canali istituzionali del Comune: social media, sito web e anche canale YouTube.

L’obiettivo è sottolineare l’importanza del rispetto degli spazi pubblici, delle buone pratiche civiche e dell’osservanza delle regole. "Con questa campagna di comunicazione – dice l’assessora Annalisa Bergamini con delega allo Spazio pubblico, bene comune – vogliamo ricordare che ognuno di noi, assieme alle istituzioni, può fare la propria parte per rendere il comune un luogo più accogliente. Abbiamo scelto, come immagine simbolo della campagna, quella di un salotto collocato sotto i nostri portici proprio perché vogliamo rimandare all’idea che Crevalcore è proprio come la nostra casa, perché è davvero il ’salotto’ di tutti e più ne abbiamo cura, più si trasforma in uno spazio gradevole e vivibile per l’intera comunità". In particolare, l’iniziativa intende promuovere il rispetto per gli ambienti urbani, ricordando l’importanza di comportamenti responsabili in luoghi pubblici come parchi, piazze, portici e strade. Non solo: un focus particolare è dedicato al rispetto delle regole della circolazione stradale, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul corretto comportamento alla guida e l’uso responsabile della strada, sia come pedoni sia come automobilisti. E il primo video realizzato è quello in collaborazione con la polizia locale. Video dove si intende sottolineare l’importanza dei gesti, piccoli ma decisivi, come l’utilizzo del disco orario e il rispetto delle indicazioni dei tempi di parcheggio.

Accorgimenti che permettono a un maggior numero di cittadini di poter parcheggiare nei piazzali di sosta del centro cittadino per il tempo necessario a svolgere piccole commissioni e l’uso del disco orario, nello stesso tempo, consente alla polizia locale di premiare i comportamenti corretti e di sanzionarne invece gli abusi. "Il video della polizia locale – aggiunge Bergamini – è il primo di una serie che sarà diffusa nei prossimi mesi per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza dei piccoli gesti quotidiani nel migliorare l’ambiente cittadino in cui viviamo".

p. l. t.