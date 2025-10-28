Video e database, stretta sui veicoli sospetti

La convenzione per l’accesso ai sistemi di videosorveglianza e lettura targhe dei Comuni della Città Metropolitana di Bologna arriva a Budrio. Dopo la stipula dei primi accordi avvenuti durante lo scorso anno, nella mattinata di ieri il questore di Bologna, Antonio Sbordone, ha siglato la nota convenzione Targa System anche con la sindaca del Comune di Budrio, Debora Badiali.

La suddetta convenzione, come specifica la questura di Bologna, consente agli uffici investigativi della questura l’accesso diretto ai dati e alle immagini provenienti dai sistemi di videosorveglianza e lettura targhe presenti nelle realtà locali. L’utilizzo di queste tecnologie consente, infatti, di prevenire ancora più efficacemente i fenomeni di degrado e criminalità nei Comuni del nostro territorio e, al contempo, rappresenta un prezioso supporto alla polizia di Stato nella fase delle indagini finalizzata ad assicurare alla giustizia gli autori dei reati, in un’ottica repressiva.

L’accordo a Budrio è stato stipulato presso la sala consiliare del municipio di piazza Filopanti, alla presenza del comandante della polizia locale, Maurizio Murrone, e del comandante della stazione locale dei carabinieri, Fabio Accurso, ed è stata l’occasione per un confronto su diversi temi e sui fenomeni di illegalità più diffusi, come quello delle truffe agli anziani, dei furti in appartamento e della sicurezza pubblica. "La firma di questo protocollo anche nel Comune di Budrio ha una valenza molto importante per una strategica attività di controllo del territorio – ha commentato il questore –. Ci sono strumenti amministrativi di competenza del questore, quali i cc.dd. Daspo urbani che hanno un’elevata potenzialità, dunque, è importante incontrarsi per rafforzare la sicurezza nei territori della provincia".

"La sicurezza del territorio e dei cittadini è una priorità assoluta per questa amministrazione – ha aggiunto la Badiali –, lo dimostrano le tante ore di servizio della polizia locale e la stretta collaborazione con le forze dell’ordine. Il territorio budriese è molto esteso, solo attraverso una presenza capillare possiamo garantire in maniera efficace questo servizio alla cittadinanza. Abbiamo aggiunto un tassello importante, l’adesione a questa convenzione con la questura di Bologna, che ringrazio, ci aiuterà soprattutto in una fase di prevenzione che è sempre più fondamentale per garantire sicurezza".

Zoe Pederzini